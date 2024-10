Tennis, il Tc Bisenzio Manteco vince 6-0 con il Tc Palermo 2

Prato, 7 ottobre 2024 - Il Tc Bisenzio Manteco espugna il campo siciliano del Ct Palermo 2 e dimostra di voler essere fin da subito protagonista in serie A2. I Bad Boys del Fabbricone cominciano nel migliore dei modi il loro campionato superando con un netto 6-0 la compagine siciliana. I due vivai Cosimo Banti e Samuele Pieri concedono in tutto due game ai rispettivi avversari Edoardo Zanetti e Ignazio Speciale. Poi lo straniero Imanol Lopez Morillo non ha problemi contro Giorgio Pistola e chiude i singolari con quattro vittorie Andrea Militi Ribaldi contro Alberto Napoli con un periodico 6-1, 6-1. Nei doppi la coppia Banti-Lopez batte facilmente Stagno-Napoli, mentre il duo Pieri-Bonechi deve soffrire, ma si impone 10-8 al super tie break contro Speciale e Pistola.

"Siamo davvero contenti di aver fatto un esordio così promettente e con un risultato netto che dimostra che abbiamo una squadra competitiva per cercare di ritornare in serie A1 - spiega il ds Stefano Bonechi - la prossima settimana saremo di riposo per poi giocare la prima in casa nella terza giornata (domenica 20 ottobre) contro il Ct Zavaglia e sarà per tutto il circolo una grande festa con tutti i nostri allievi sabato 19 ottobre per poi tutti insieme tifare per i nostri ragazzi".

Il Tc Prato femminile, che milita in serie A2, non ha giocato nella prima giornata per il turno di riposo ed esordirà con due partite casalinghe: domenica 13 ottobre e domenica 20 ottobre dove faranno tappa in via Firenze prima Stampa Sporting Torino e poi il Tc Parioli Roma per due match davvero di altissimo livello. “La formazione è stata confermata con le due straniere Dinu e Burillo la presenza di Lucrezia Stefanini che verrà per le partite decisive e Tatiana Pieri che insieme a Beatrice Ricci e Viola Turini saranno determinanti nel campionato – dice Claudia Romoli, capitana del Tc Prato – a queste si aggiungono le giovanissime Vittoria Vignolini e Virginia Lanzillo che lo scorso anno hanno esordito in serie A”.