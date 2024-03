Tennis. Indian Wells, Bronzetti lotta ma perde con Gauff

Lucia Bronzetti accarezza da vicino il sogno di portare Coco Gauff al terzo set, ma alla fine si deve arrendere 6-2, 7-6 (5). Niente da fare per la tennista verucchiese nel terzo turno del Wta 1000 di Indian Wells. Dopo le due belle vittorie con Frech e Kalinina, ecco uno stop contro la numero tre del mondo, peraltro dopo una partita in larga parte lottata testa a testa. Il 6-2 d’avvio è davvero troppo punitivo per Bronzetti, che non sfrutta nove palle break nei primi tre turni di servizio dell’americana e perde la battuta alla seconda opportunità concessa. Nel secondo set solo un break per parte, con Gauff avanti 4-2 e Bronzetti subito a recuperare sul 4-4, poi il tie-break. È lì, nel tredicesimo gioco, che si presenta una grossa opportunità, ma sul 5-4 e due servizi a disposizione per andare al terzo, arrivano tre punti consecutivi della regina degli US Open 2023. Rimangono, in ogni caso, quasi due ore di battaglia contro una giocatrice di livello assoluto.