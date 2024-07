Tennis. Lucia Bronzetti va ko con Fernandez e saluta Wimbledon

Finisce al primo turno, l’avventura di Lucia Bronzetti sull’erba di Wimbledon. Nel tempio del tennis, ma sul campo numero 17, a prevalere è la canadese Leylah Fernandez, testa di serie numero 30, col punteggio di 6-4, 6-3. Il match, iniziato abbastanza in ritardo rispetto alle attese, vista la pioggia londinese e anche il prolungarsi fino al 5° set della partita maschile precedente, ha visto l’italiana esprimere un ottimo tennis in avvio di gara, per poi spegnersi sul finale di primo set e nel resto della partita. L’inizio di partita è stato totalmente favorevole alla verucchiese, che alla terza palla break strappa subito il servizio all’avversaria andando poi facilmente sul 2-0. Il match è andato poi regolarmente coi servizi fino al 4-2, poi è venuta fuori la canadese, che con quattro game di fila ha totalmente ribaltato la tendenza in un primo set chiuso così 6-4. Nel secondo c’è ancora equilibrio e fino al 3-2 nessuna delle due sembra poter prendere il sopravvento. Poi Bronzetti perde il servizio e Fernandez sale 5-2, chiudendo poi sul 6-3 al primo matchpoint. Un peccato, ma il sorteggio non ha concesso un inizio semplice alla tennista italiana, che a parte il torneo di Bad Homburg 2023, non ha mai avuto vita facile sull’erba. Per Fernandez adesso un secondo turno contro la vincente della partita tra la qualificata americana Parks e la ex numero uno del mondo, Wozniacki. Periodo no dal punto di vista della classifica per la verucchiese, che ora è al numero 81 del mondo e ha assoluto bisogno di buoni risultati per tornare attorno alla sua abituale graduatoria degli scorsi mesi.