Tennis. Match Ball, che annata. Un 2024 da ricordare

L’attività di tennis a squadre invernale è nel momento clou con le fasi conclusive dei tabelloni regionali dei Campionati Invernali. La finale di 1° Divisione femminile, disputata al Match Ball Firenze, ha visto il circolo di Bagno a Ripoli uscire sconfitto dalla sfida decisiva con il Ct Piancastagnaio in virtù delle affermazioni di Matilde Aggravi su Valentina Padula 6-1 6-4 e di Amanda Nai su Maria Carla Padovani per 6-1 6-1.

Per il circolo dei presidenti Roberto e Leonardo Casamonti un inizio di stagione che conferma i grandi risultati ottenuti nel 2024 che hanno posto il Match Ball Firenze al 3° posto a livello toscano nel ‘Trofeo Fitp Assoluto 2024’ dietro al Ct Giotto Arezzo e al Tc Sinalunga (17esimo in Italia). Al terzo posto (29esimo nazionale) si classifica il Match Ball grazie alla prestigiosa promozione della formazione maschile in A1 e quella ottenuta in B2 dal team di serie C maschile composto da tutti i ragazzi che si allenano nella scuola del circolo bianco verde.

Per il Match Ball da registrare l’ottimo risultato dell’Under 14 maschile che ha contribuito a raggiungere un totale di 75 punti e soprattutto a confermare la linea del club fiorentino che ha conquistato con merito il terzo posto fra i circoli della Toscana nel Trofeo Fitp assoluto. "Il trofeo prende in considerazione sia i risultati giovanili che quelli assoluti - spiega il vice presidente esecutivo, Leonardo Casamonti - e dimostra che il nostro club vuole essere un punto di riferimento per l’attività agonistica individuale e a squadre, oltre che a livello organizzativo con numerose manifestazioni che hanno sede proprio in via della Massa". Un club di tradizione ma che si rinnova costantemente. "E’ proprio così - conclude Casamonti - perché abbiamo una scuola di livello assoluto sia per i più piccoli che per gli agonisti, ma riusciamo a dare spazio ai nostri soci con attività sociali e proprio in questo periodo sta terminando il torneo sociale. Un luogo ideale per giocare a tennis ma anche per altre attività grazie a una struttura completa con tecnici di primo livello. L’open di pre-qualificazione Ibi Bnl si svolgerà al club dal 6 al 23 marzo e l’obiettivo è superare il record di 740 iscritti".

Francesco Querusti