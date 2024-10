Tennis, Mattia Sartoni vince il Rodeo d’Autunno . In finale piegato il bolognese Michele Mandes

Nello scorso fine settimana si è disputato il Rodeo d’Autunno, torneo terza categoria maschile organizzato dal Russi Sporting Club; 32 i partecipanti. Il vincitore è stato Mattia Sartoni, partito dal 2° turno e capace di arrivare in fondo senza cedere alcun set. Il 3.3 del Tennis Club Faenza, non inserito nel novero delle teste di serie dal giudice arbitro Paride Gordini, assistito da Antonio Zangaro, ha eliminato nei quarti con un doppio 4-1 il 3.2 Daniel Dario Capponi (Tc Saliceta), primo favorito del seeding, poi in semifinale ha sconfitto 4-3 4-1 Gregorio Serini (3.3, Max Tennis Time), per completare il suo percorso netto superando 4-1 4-2 Michele Mandes (3.3, Virtus Bologna), terza forza del tabellone, approdato alla finale piegando 4-1 1-4 10-3 il pari classifica Stefano Agostino (Davis Tennis Team). Quarti: Mattia Sartoni (3.3) b. Daniel Dario Capponi (3.2) 4-1 4-1, Gregorio Serini (3.3) b. Ivan Gardini (3.3) 4-3 4-0, Michele Mandes (3.3) b. Bernardino Albertazzi (3.4) 4-3 4-1, Stefano Agostino (3.3) b. Alessandro Cortesi (3.2) n.d.