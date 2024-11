Un Forte dalle sette vite. Rimonta e controrimonta

FORTE DEI MARMI

3

SARZANA

3

FORTE DEI MARMI: Gnata, Ambrosio, Borgo, Torner, Ipinazar F., Chereches, Cacciaguerra. All. De Gerone.

SARZANA: Corona, Ortiz, Rubini, Illuzzi, Borsi, Angeletti, Mattugini, De Rinaldis, Tognacca. All. Festa.

Arbitri: Galoppi, Marcolin.

Reti: 7’ pt Ortiz, 10’ pt Rubio; 9’ st Borgo, 11’ st Torner, 14’ st Ipinazar, 23’ st De Rinaldis.

Note: ammoniti Rubio e Ortiz.

FORTE DEI MARMI – Temere di perdere, ribaltare tutto e credere di vincere, per poi doversi accontentare di un pareggio. Le ha provate tutte le emozioni il Forte dei Marmi contro il Sarzana, ma alla fine il 3-3 vale un solo punto. Partita intensa, combattuta fino all’ultimo respiro e che ha messo al cospetto dei campioni d’Italia un Sarzana arcigno che non merita la precaria classifica attuale. Inizio equilibrato con le squadre che si studiano a lungo. Sono i liguri a rompere l’inerzia: una ripartenza fulminea guidata da capitan Borsi, si sviluppa con un filtrante perfetto per Ortiz che sblocca il risultato. Passa una manciata di minuti e il raddoppio è servito con Illuzzi che, da dietro porta, inventa per l’ex Rubio che non perdona. Il Forte incassa e prova a reagire con tiri dalla distanza, ma Corona diventa muro invalicabile.

Il Forte è però squadra dalle sette vite, capace di ribaltare il tutto in pochi minuti. Così De Gerone sprona i suoi e la musica cambia, decisamente. Nonostante le parate a ripetizione di Corona, Borgo accorcia con una schiacciata spettacolare da dietro porta. Sulle ali dell’entusiasmo passano appena 2’ ed il pareggio è servito: ancora Borgo, dalla stessa posizione, trova Torner che realizza con un tocco potente e preciso. L’entusiasmo del PalaForte è ai massimi e puntuale si concretizza la remuntada completa. Chereches recupera palla e serve Torner che apparecchia per Ipinazar. Per l’argentino siglare il 3-2 è cosa quanto mai semplice. Quando il PalaForte già pregusta la vittoria, il Sarzana reagisce con orgoglio e trova il pareggio a 1’ dalla fine con la rete di De Rinaldis. Un 3-3 che lascia l’amaro in bocca ai padroni di casa e premia la resilienza del Sarzana.