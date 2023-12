Tennis - Rodeo Under 14. Occhiali e Cilibic, pronostico rispettato

Sono stati tre giorni di intense sfide quelli andati in scena al Russi Sporting Club, dove si è svolto il torneo nazionale Under 14 maschile e femminile con la formula Rodeo week-end. Alla competizione, in pratica la prima della nuova stagione visto che la Federazione ha appena diramato le classifiche di fine 2023 e quindi i punti acquisiti varranno per 2024, hanno partecipato 53 giovani tennisti Nella gara maschile (34 gli iscritti) ha rispettato il ruolo di numero uno del tabellone Mattia Occhiali (foto): il 3.1 del Cus Ferrara in semifinale ha sbarrato la strada per 4-1 4-0 a Francesco Cuppi (3.4, Siro Tennis) e poi nel match clou ha prevalso per 5-4 5-3 su Riccardo Bogdan Pastrav (3.1, Virtus Bologna), n.2 del seeding.

Quest’ultimo, ancora under 12 come età, era approdato alla finale piegando in rimonta, per 2-4 5-4 7-2 Riccardo Ottaviani (3.3, Ten Sport Center Pinarella). Discorso analogo nel torneo femminile, dove ha dettato legge Ilinka Cilibic, principale favorita: l’11enne tesserata per il Ct Massa Lombarda (classifica 3.4) in semifinale ha sconfitto 4-1 4-2 Eva Raimondi (Tc Cicconetti Rimini), stesso punteggio con cui ha superato in finale Angelica Bonetti (3.5, Tennix Training Team), terza testa di serie, qualificatasi per la finale superando 5-3 4-1 Vittoria Andreani (Ct Cesena).

Le premiazioni sono state effettuate da Andrea Melandri, dirigente del Russi Sporting Club, insieme al giudice arbitro Paride Gordini. Il Russi Sporting Club ospiterà nel week end un doppio appuntamento del circuito amatoriale TPRA ‘Prequali IBI’: sabato il doppio maschile e il singolare Entry Level L50 maschile. Il Russi Sporting Club si conferma sempre più punto di riferimento per il tennis di alto livello di tutte le età. Appuntamento dunque per il fine settimana con altri match, tutti da seguire.