Tennis. Rottoli cade negli ottavi con Pecci. Bondioli mette ko Catini

Nel periodo di massimo splendore della storia del tennis italiano, non poteva mancare Cervia nel panorama internazionale con il torneo Itf Men’s Future organizzato dalla Polisportiva 2000 e dotato di 15.000 dollari di montepremi. Ieri, Lorenzo Rottoli, tennista del Ct Massa è caduto negli ottavi per mano del riccionese Pecci, che si è imposto 6-4, 7-6. Niente da fare per Daniel Bagnolini, uno dei due cervesi del lotto: è stato battuto 6-3, 6-3 da Giuseppe La Vela, uno dei favoriti del seeding. Nel tardo pomeriggio di mercoledì è arrivato anche il convincente successo del ravennate Federico Bondioli su Massimo Giunta, testa di serie n. 8. Ieri, poi, Bondioli (888 al mondo) ha affrontato Niccolò Catini per un posto nei quarti: il bizantino ha perso il primo set 7-6 (7-3 al tiebreak) ma sul 3-3 nel secondo ha piazzato un parziale di 3-0 per il 6-3.

Nel terzo Bondioli poi si è portato 4-1 con due palle del 5-1 ma si è fatto rimontare sino al 4-4, ha sventato il possibile 4-5, chiudendo poi 6-4. Protagonista anche l’Under16 cervese Pietro Ricci che ha reso difficile la vita al giapponese Rei Sakamoto, vincitore pochi mesi fa degli Australian Open Juniores. Il tennista nipponico ha vinto 6-2, 7-6, dovendo ricorrere al tiebreak (poi dominato 7-1) per aver ragione del giovane tennista locale. Battuto al primo turno (7-6, 6-4) dall’italiano Caniato, invece, il faentino Federico Gaio, prima testa di serie.

u.b.