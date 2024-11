Tennis serie a1. Disastro Massa Lombarda. Contro Palermo quinta sconfitta in altrettante gare

Quinta sconfitta in altrettante gare per il Circolo Tennis Massa Lombarda nella serie A1 maschile, sconfitta 4-2 dal Circolo Tennis Palermo davanti al proprio pubblico. Ancora in formazione rimaneggiata (si è rivisto Francesco Forti, però il 25enne di Cesenatico per un problema allo stomaco non è riuscito a scendere in campo contro Gabriele Piraino) la squadra capitanata da Michele Montalbini pur lottando non è riuscita a cogliere un risultato positivo. A spingere i siciliani sono state le nette affermazioni di due esperti quali Salvatore Caruso su Lorenzo Rottoli e Alessandro Giannessi sul 16enne Pietro Ricci, mentre nell’altro singolare Filippo Maria Giovannini ha piegato in rimonta Riccardo Surano.

Nei doppi la coppia Rottoli-Ricci ha prevalso alla distanza su Piraino-Surano, però a portare al team di Palermo il punto del successo è stato il duo Giannessi-Caruso superando in due equilibrati set i fratelli Umberto Maria e Filippo Giovannini. Domenica Massa Lombarda ospiterà il Tennis Arena il Tc Italia Forte dei Marmi, poi i playout il 17 novembre e 24 novembre.