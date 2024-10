Tennis serie A1. Seconda sconfitta per il Massa Lombarda

Seconda sconfitta consecutiva per il Circolo Tennis Massa Lombarda nel campionato di serie A1 maschile. Partenza dunque decisamente in salita per i massesi.

La squadra romagnola rimedia un netto 6-0 sui campi del Circolo Tennis Palermo, formazione che punta ad un campionato di vertice.

Una sfida resa ancora più difficile dalle assenze per infortunio di elementi cardine quali Giulio Zeppieri (n.203 Atp) e Francesco Forti (n.530 Atp), frenato in questa stagione da una serie di problemi fisici. Il Massa, però, deve riprendersi in fretta. Questi i risultati Gabriele Piraino (Pa) - Lorenzo Rottoli (Ma) 6-3, 6-1; Salvatore Caruso (Pa) - Stefano Galvani (Ma) 6-0, 6-1; Alessandro Giannessi (Pa) - Pietro Ricci (Ma) 6-4, 6-0; Francesco Mineo (Pa) - Danilo Scaltriti (Ma) 6-0, 6-0; Gabriele Piraino/Salvatore Caruso (Pa) - Lorenzo Rottoli/Pietro Ricci (Ma) 6-2, 6-3, Alessandro Giannessi/Riccardo Surano (Pa) - Stefano Galvani/Danilo Scaltriti (Ma) 6-2, 6-1.

Invariata è la formula della competizione: la prima classificata di ciascun gruppo accede ai play-off scudetto (semifinali andata e ritorno il 17 e 24 novembre, poi finale dal 6 all’8 dicembre in sede da definire), la seconda si assicuri la permanenza in categoria, mentre terze e quarte saranno chiamate ai play-out per la salvezza (anche in questo caso è deciso che si giocherà nelle giornate del 17 e 24 novembre).

Domenica il Ct Massa Lombarda giocherà sui campi del Tc Italia Forte dei Marmi, squadra con 1 punto in classifica. Risultati seconda giornata: Ct Palermo – Ct Massa Lombarda 6-0, Tc Santa Margherita Ligure – Tc Italia Forte dei Marmi 4-2.

Classifica: Tc Santa Margherita Ligure 6 punti, Ct Palermo 4, Tc Italia Forte dei Marmi 1, Ct Massa Lombarda 0.