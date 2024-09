Tennis sordi. Niccolò Della Betta, doppio colpo: titolo tricolore e maglia azzurra

Il pesarese Nicolò Della Betta ha vinto con la società Asd Sordi Citano i campionati italiano di tennis sordi che si sono tenuti a Tolentino ed è stato convocato dalla Federazione italiana sordi, che gli ha chiesto di fare parte della Nazionale italiana tennis sordi per partecipare a luglio agli europei in Austria dove ha vinto 3 bronzi nel doppio maschile con il compagno di squadra Marco Caretta, nel doppio maschile Juniores e misto Juniores.

Nicolò Della Betta ha 18 anni, sordo dalla nascita, inizierà a giorni il quinto anno Liceo Scientifico ‘Piccinini’ della Nuova Scuola; si allena alla Baratoff e ha iniziato a giocare a tennis a 8 anni e da quel momento non ha più lasciato la racchetta. "Sono risultati che non mi aspettavo di raggiungere – commenta lo stesso Della Betta –. E’ stato un orgoglio indossare la maglia azzurra, fare il porta bandiera in Austria ed ottenere un risultato così importante alla prima esperienza. Devo ringraziare la mia squadra, il maestro Carletti e tutta la Fssi per l’opportunità che mi hanno dato. Ora continuo ad allenarmi duramente con i miei maestri alla Baratoff Pesaro per prepararmi al meglio per le Olimpiadi dei Sordi che si terranno nel 2025 a Tokyo".

b. t.