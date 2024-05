Tennis tavolo. Carlotta Ragazzini oro al Taipei City Para Open. Il derby in finale con Rossi è suo

Continua a brillare Carlotta Ragazzini in vista delle sue prime Paralimpiadi che disputerà dal 28 agosto all’8 settembre a Parigi. La faentina ha vinto la medaglia d’oro nella classe 1-3 all’ITTF Taipei City Para Open, gara internazionale svoltasi a Taipei a cui ha preso parte con altri tre atleti azzurri. Ragazzini ha compiuto un percorso netto nel girone di qualificazione superando 3-0 (11-1, 11-2, 11-0) la taipeana Pan Chih Yu e sempre con il punteggio di 3-0 (11-7, 11-6, 12-10) la connazionale Michela Brunelli, che ha raggiunto il secondo posto nel girone grazie alla vittoria per 3-0 (11-5, 11-4, 11-1) su Pan. In semifinale, la 22enne ha superato con un netto 3-0 (11-7, 11-8, 11-8) la slovacca Alena Kanova, mentre in finale ha disputato il derby italiano con Giada Rossi, atleta di classe 2.

La partita si preannunciava molto combattuta vista anche l’esperienza di Rossi a livello internazionale, ma la faentina ha confermato di vivere un momento di forma eccezionale, superando l’amica 3-0 (11-7, 11-4, 11-8). Ora toccherà ai doppi. Nel femminile di classe WD5-10, Ragazzini sarà in coppia con Alena Kanova e affronterà l’hongkonghese Yuen Wing Ki e la taipeana Lin Yen Ying nella prima sfida del girone, a cui seguiranno le gare con le due coppie taipeane Lu Pi-Chun - Lee Ya-Chu e Chao Pei Hsi - Pan Chih Yu. Carlotta gareggerà anche nel misto di classe XD4-7 dove insieme a Federico Crosara sfiderà anche in questa categoria due coppie di taipeani: Yin Chien-Ping - Lu Pi-Chun e Chen Hua Ko - Pan Chih Yu.

l.d.f.