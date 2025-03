Tennis tavolo. Inossidabile Balleri. Medaglia di bronzo al Torneo Open 1000

Confermarsi ad alti livelli nel tennis tavolo, così come negli altri sport, non è mai semplice, soprattutto quando gli anni passano e atleti giovani ed emergenti offrono una concorrenza di volta in volta sempre più agguerrita. Per Luca Balleri però il tempo sembra davvero essersi fermato. Nello scorso fine settimana, il 67enne pistoiese ha ottenuto il terzo posto al torneo nazionale Open nella categoria over 1000, disputato a San Felice sul Panaro, in provincia di Modena. Un risultato straordinario ottenuto in una competizione a cui hanno preso parte alcuni tra i migliori atleti italiani, la gran parte dei quali molto più giovani rispetto al nostro portacolori, che è riuscito nuovamente a confermarsi tra i migliori giocatori di tennis tavolo dell’intera nazione.

"Mi piacerebbe che questo risultato, così gli altri ottenuti nel corso degli anni – ha raccontato il campione pistoiese – aiutasse ad accendere i riflettori sulla nostra disciplina. Si tratta di uno sport bellissimo, che trasmette una grande quantità di valori e che può essere praticato in fasce d’età molto differenti". Coloro che fossero interessati a praticare il tennis tavolo possono rivolgersi allo stesso Balleri contattando il 3398672342.