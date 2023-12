Tennis tavolo. La cavalcata trionfale di Deleraico, ragazzo prodigio . Il giovane vigevanese è numero 1 nella categoria U13

VIGEVANO (Pavia)

Un piccolo grande fenomeno. Gabriel Deleraico, classe 2009, in forza al TennisTavolo Vigevano Sport, è da qualche giorno il numero 1 in Italia nella categoria Under 13. Un traguardo importante per Gabriel, figlio d’arte: il padre Vitali, nazionale moldavo che gioca per la stessa società, ha lasciato il Paese di origine con il sogno di diventare uno dei più forti atleti del mondo. Gabriel ne sta seguendo le orme bruciando le tappe. Non solo infatti domina i tornei della sua categoria ma sta già disputando da almeno due stagioni i campionati senior nei quali spesso fa la differenza. Gabriel, dopo aver incassato la vittoria in diversi tornei nazionali, si è preso la medaglia d’oro nel 31° Torneo Transalpino- 2° Mediterranea Cup al quale hanno preso parte gli atleti provenienti da 17 regioni italiani e 10 Paesi europei. Il pongista vigevanese, convocato con la rappresentativa lombarda, ha eliminato uno ad uno gli avversari nella fase di qualificazione e in quella ad eliminazione diretta. Poi in finale si è sbarazzato di Pietro Campagna. Non solo. In coppia con Gaia Marroccoli del Tennistavolo Vallecamonica, ho ottenuto il terzo posto della prova mista a squadre. Nelle classifiche aggiornate, Gabriel Deleraico è salito al n.1 del ranking. La sua crescita è frutto del lavoro con il papà che in Italia ha trovato la sua dimensione ideale. "Sono felice di quello che faccio – commenta Deleraico senior, 33 anni – perché lavoro ogni giorno con Gabriel al quale cerco di trasmettere i sani valori dello sport". U.Z.