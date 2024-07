Tennis tavolo. La stagione si chiude con due bronzi modenesi

Le ultimissime gare stagionali prima della meritata pausa estiva hanno regalato ancora due podi per gli atleti modenesi nei tornei Open di livello nazionale. di tennis da tavolo.

A Milano in particolare Michele Bignami, alfiere villadoriano della squadra recentemente promossa in B1, dopo aver superato in modo rocambolesco il proprio girone di qualificazione, ha centrato un ottimo terzo posto nella gara Assoluta, sconfitto solo in semifinale dalla testa di serie n.1 del tabellone, il bresciano Moras.

Tante recriminazioni per Bignami, cha ha provato a vincere in tutti i modi contro un avversario fortissimo, ma alla fine è salito comunque sul podio portandosi a casa una grande soddisfazione salutato tra gli applausi di chi gli è vicino.

Un altro giovane villadoriano, Davide Monari si è invece messo in mostra all’Open di Cascina (Pisa): il promettente Under 17 rossonero, a riprova della notevole crescita stagionale che ha fatto registrare in questi mesi, prima è arrivato sino ai quarti di finale nell’Assoluto, poi si è aggiudicato il bronzo nel torneo Over 800 perdendo il solo match della semifinale col beniamino di casa Quartieri Eugenio, che si è aggiudicato il match.

Un risultato onorevole per Monari che lascia intravedere le grandi potenzialità per il futuro di cui dispone questo ragazzo.