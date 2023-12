Tennistavolo, a San Lorentino in palio i pass per il titolo italiano. Iannone in evidenza al memorial Merkel

Bel successo per il torneo regionale di tennistavolo che si è svolto lo scorso fine settimana al palazzetto di San Lorentino. L’evento era in memoria di Pierpaolo Merkel. Buona l’affluenza dei giocatori provenienti da tutta la Toscana cha hanno partecipato alla categoria giovanile valevole per la qualificazione ai campionati Italiani. Un livello tecnico molto elevato con tanti giocatori di ottima qualità. Tra le fila degli aretini scesi in campo da sottolineare la vittoria nella categoria under 11 di Nicole Iannone, mentre nella categoria under 13 buon secondo posto per Angelica Paoloni. Da evidenziare, nella categoria under 15, il terzo posto per Samuele Graverini e il secondo posto, nella categoria under 19, di Tersa Ducci. Un altro ottimo piazzamento si è registrato nella categoria under 2000M150F con la seconda piazza di Cosimo D’Aprile. Contestualmente si è svolto anche il meeting Special Olympics Toscano alla presenza dell’assessore allo sport del comune di Arezzo Scapecchi e del presidente regionale FITeT Pancani. Nell’occasione il presidente del Tennistavolo Arezzo Della Giovampaola ha voluto ricordare a tutti Pierpaolo Merk.