Tennistavolo Ai campionati italiani di Molfetta. Festa a tinte tricolori per Mihai Bobocica e Lorenzo Ragni

Due titoli nazionali per gli atleti della Apuania Tennistavolo che ai tavoli di Molfetta, nel barese, hanno partecipato ai campionati assoluti. Mihai Bobocica (nella foto) è campione italiano assoluto, Lorenzo Ragni è campione d’Italia nella Seconda Categoria del doppio maschile (erano in palio i titoli di Prima, Seconda e Terza Categoria). Dopo i successi tricolori del 2007, 2009, 2011, 2012, 2013 e 2, Mihai Bobocica torna sul trono degli assoluti, rompendo un digiuno che durava da sette anni. Testa di serie numero uno, Bobocica ha superato 4-2 (9-11, 11-4, 11-4, 7-11, 12-10, 11-7) la testa di serie numero 6 Jordy Piccolin, giunto in finale un po’ a sorpresa.

"Aspettavo da tempo questo settimo titolo, perché negli ultimi anni non sono andato benissimo – dice Bobocica – in particolare quest’anno erano presenti alcuni giovani che sono molto cresciuti e sono felice di essere riuscito a contrastarli e a portare a casa il titolo. Le ultime due partite sono state veramente difficili e spero che questo risultato sia un buon viatico per giocare meglio a livello internazionale e per qualificarmi alle Olimpiadi di Parigi". Con questo sucecsso, a livello statistico Bobocica è il giocatore più vincente della storia del tennistavolo italiano, per titoli individuali e a squadre. Ragni ha invece vinto in coppia con il modenese Paolo Bisi.

ma.mu.