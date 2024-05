Tennistavolo Ai tavoli di Sarajevo Bobocica fallisce l’appuntamento con la terza Olimpiade

Impresa sfiorata per Mihai Bobocica (nella foto), l’atleta della Apuania Tennistavolo che a Sarajevo, in Bosnia, ha partecipato alle qualificazioni olimpiche. Ai tavoli 60 giocatori a caccia dei cinque pass disponibili per Parigi 2024. Numero 81 del ranking internazionale e inserito nel gruppo H, nella prima partita Bobocica ha battuto il serbo Aleksa Gacev (numero 471) per 4-0 (11-9, 11-2, 11-5, 11-7), ha poi sconfitto l’ucraino Yaroslav Zhmudenko (187) per 4-3 (7-11, 11-5, 11-9, 11-5, 8-11, 11-13, 11-8) e il sanmarinese Mattias Mongiusti (798) per 4-0 (11-5, 11-5, 11-9, 11-9). La seconda fase del torneo (ammessi solo 28 giocatori) ha assegnato i primi 2 posti per Parigi e Bobocica, ammesso direttamente agli ottavi, ha confermato l’ottimo stato di forma battendo l’ungherese Adam Szudi per er 4-1 (16-14, 11-7, 6-11, 11-2, 11-6). Nei quarti di finale l’atleta gialloazzurro è sconfitto 2-4 (11-9, 7-11, 11-7, 4-11, 2-11, 10-12) dallo spagnolo Alvaro Robles (numero 43 del ranking e testa di serie numero 1 della manifestazione).

Nella terza fase della manifestazione, che assegnava altri tre pass per le Olimpiadi, Bobocica è sconfitto dal belga Cedric Nuytinck (95) per 4-0. Rammarico è espresso dalla società in una nota: "Un torneo durissimo, equilibrato e di alto livello. Per Boboicica sarebbe stata la terza Olimpiade".

ma.mu.