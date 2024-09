Tennistavolo. Apuania, ci siamo. La prima trasferta si gioca a Cagliari

Campionato di A1 ormai alle porte per la Apuania Tennistavolo che, con la squadra di vertice della società, andrà ai tavoli il prossimo 25 settembre con la trasferta di Cagliari. "Come sempre sarà un bel campionato, fino ad oggi un po’ tutte le squadre stanno nascondendo le carte vincenti, ma tutte avranno team importanti – dice Massimo Petriccioli, il responsabile del settore giovanile (nella foto) – come sempre noi cercheremo di onorare al meglio il campionato e i nostri avversari, con l’obiettivo di essere competitivi. Sono molto soddisfatto di come stiamo strutturando la squadra – continua Petriccioli con il segretario Alessandro Merciadri – conosciamo bene Hampus Soderlund e Tomislva Pucar: il giocatore svedese si è sempre fatto trovare pronto al momento di scendere in campo, mentre del secondo non se ne discute il valore e siamo sicuri che anche quest’anno fornirà il suo importante contributo alla nostra squadra". Ai due confermati si aggiungono il nuovo arrivato Matteo Mutti e il riconfermato Mihai Bobocica. Anche quest’anno l’Apuania si presenta al via come la società italiana più vincente di sempre: sette scudetti (2013, 2014, 2017, 2018, 2021, 2023, 2024), cinque Coppe Italia(2018, 2021, 2022, 2023, 2024), tre Supercoppa (2021, 2022, 2023), una Europe Cup (2022).

ma.mu.