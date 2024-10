Tennistavolo Apuania sconfitta dopo 9 mesi. Bellotti: "Giusto ko. Ma niente drammi»

"Il Cagliari ha giocato meglio di noi e il risultato del campo va accettato". A dirlo è Guglielmo Bellotti (nella foto), il presidente della Apuania Tennistavolo all’indomani dello scivolone in Sardegna dove i gialloazzurri (attuali detentori dello scudetto) hanno perso la partita ma anche quella imbattibilità che durava da nove mesi. "Conosco molto bene i nostri ragazzi e sono sicuro che sono consci che si può giocare meglio. Il campionato è molto lungo ed è necessario tenere alta la concentrazione" conclude Bellotti. La nuova classifica vede proprio il Cagliari solitario in testa con 4 punti; seguito da Apuania Carrara, Sassari, Servigliano e Prato con 2; Bagnolese Mantova e Messina 1; Norbello Oristano 0 (Servigliano e Norbello 1 partita in meno). La formula prevede le due semifinali per le prime quattro squadre classificate, con incontri di andata (in casa della peggiore classificata della fase a girone) e di ritorno, secondo l’accoppiamento 1-4 e 2-3. In caso di parità, dopo una vittoria per parte oppure due pareggi, prevarrà la migliore classificata della fase a girone. Le vincenti si giocheranno lo scudetto nella finale, con gara di andata in casa della squadra con peggiore classifica della fase a girone e con ritorno ed eventuale incontro di spareggio sul campo della squadra con miglior classifica della fase a girone.

ma.mu.