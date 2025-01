Tennistavolo B1. La Zerosystem vola. Vittoria a Vicenza

La prima giornata di ritorno in B1 di tennistavolo ha sorriso alla Zerosystem, che sta attraversando un ottimo momento di forma e ha espugnato per 5-2 il campo di Vicenza, peraltro fanalino di coda del girone.

Autentico trascinatore, ancora una volta, il giovane talento villadoriano Daniele Rossi, che ha messo segno un’altra tripletta dopo quella di fine anno contro la capolista. A segno anche Lorenzo Guercio e Marco Bressan. Importante successo casalingo anche per la Cdr Topsolid, che grazie all’en plein dell’intramontabile Alessandro Bisi ha superato per 5-3 Ferrara.

In C1, la Pfm è andata su velluto a Sesto Fiorentino, imponendosi per 5-1 e salendo così al terzo posto in classifica.

In C2 è invece andato di scena il derby tra la Cdr Pizzeria Vesuvio e la Ts Villa D’Oro, ma, a differenza dell’andata, l’hanno spuntata per 5-2 i ragazzi di Gigi Sala, anche lui autore di tre centri. A vuoto, nonostante il favore del campo, le squadre villadoriane che militano nella serie D1: l’Upm ha perso contro Parma col risultato di 5-1, mentre la Stendalto ha incassato un 5-2 dal Lugo.

In D2, la Global Service Cdr si è aggiudicata per 5-4 il tiratissimo incontro contro la Nettuno Bologna. Risultati alterni in D3: la Safim Villa D’Oro ha perso contro Parma per 5-4, mentre la Keratrans e la Nunchi Amministrazioni Cdr hanno passeggiato, vincendo col punteggio di 5-1, contro le rispettive formazioni della Fortitudo Bologna. Vittoria per 5-3, infine, anche per la Apex Cdr contro Reno Centese.

a.t.