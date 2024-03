Tennistavolo. Bisi e Ragni, una garanzia. Arriva il titolo italiano nel doppio II Categoria

Lo scorso fine settimana a Molfetta (Bari) si è conclusa la lunga sessione di gare per l’assegnazione dei titoli italiani 2024. Il miglior risultato per gli atleti modenesi è stato centrato nel doppio maschile di II Categoria dove Paolo Bisi (che quest’anno gioca a Brescia in A/2) e Lorenzo Ragni (che in questa stagione ha vestito la maglia di Carrara in serie B1), sono saliti sul podio più alto, centrando così l’ennesimo prestigioso trofeo della loro brillantissima carriera. Dopodiché Ragni ha portato a casa anche un bronzo nel doppio misto, in coppia con la giocatrice di origine cinese Wang Xuelan. Ma Ragni è stato anche il miglior modenese nel singolo, purtroppo facendo fuori prima Daniele Rossi, poi lo stesso Paolo Bisi, per fermarsi ad un passo da un ulteriore podio, ovvero ai quarti di finale. Buon ottavo di finale anche per Roberto Vai nella gara di III Categoria.

A livello regionale invece, si sono disputate le gare valide per la qualificazione ai Campionati Italiani in programma a Riccione ad inizio estate, con buoni risultati per i villadoriani.

A Parma, nel torneo di IV Categoria maschile, bronzo per Matteo Malizia, mentre nel femminile terza piazza per l’Under 17 Elena Ferretti. Infine, a San Felice Sul Panaro, ottimo argento per Tania Federzoni nel torneo di V Categoria femminile, mentre Elena Gabbi si è fermata ai quarti.