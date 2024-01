TENNISTAVOLO. Daniele Rossi centra il bronzo nella sfida di Terni

Weekend della Befana dedicata alle gare nazionali di livello giovanile nella consueta struttura federale di Terni, quello trascorso la scorsa settimana per ciò che riguarda il tennistavolo nazionale e modenese. Il migliore risultato lo ha centrato l’alfiere della squadra di Serie B villadoriana, Daniele Rossi, che nella gara Under 19, cioè quella di sua competenza, ha ottenuto il bronzo, sconfitto solo in semifinale con un tiratissimo 4-3 dal vincitore, il piemontese Garello. Rossi non è poi riuscito a ripetersi nell’Under 21, dove ha inanellato in girone due sconfitte di un soffio alla bella. Fuori in girone nell’Under 15 l’altro atteso talento modenese Lorenzo Rettighieri e così pure Elena Ferretti nell’Under 17 e nell’Under 19 ed Elena Gabbi nell’Under 19 e Under 21 femminile. Da segnalare, l’esordio assoluto a questo livello, nell’Under 11 maschile, per il giovanissimo Mattia Benetti della Città dei Ragazzi.