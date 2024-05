Tennistavolo Decollano gli spareggi per salire in A1. L’Apuania femminile a caccia dell’impresa sui tavoli di Terni

Fine settimana cruciale per la squadra femminile della Apuania Tennistavolo che nei playoff dei tavoli di Terni (campo neutro) si gioca la possibilità di salire nella massima serie di A1. Oltre alle carraresi, alla poule promozione partecipano anche le piemontesi del Tt Torino, le mantovane della Bagnolese e le baresi della Ennio Cristofaro. La formula prevede un girone all’italiana tra le quattro squadre e solo la prima salirà in A1. L’Apuania è arrivata ai playoff classificandosi al terzo posto del girone C della A2, dietro Cagliari e Prato, ma poichè entrambe le società hanno già una squadra in A1 e non è possibile avere due squadre nella stessa categoria, ecco che ai playoff è entrata la terza classificata.

"La nostra squadra si presenta a questo ultimo concentramento per ben figurare dopo essersi distinta nel campionato – dice il presidente Guglielmo Bellotti –. Sono contento delle prestazioni delle ragazze. I nostri obiettivi di inizio campionato erano la salvezza e la crescita sportiva della Bellari e della Bellatalla, abbiamo raggiunto entrambi gli obiettivi.Cercheremo di onorare al meglio questo importante traguardo". La formazione: Timea Varga Peterman, Krisztina Nagy, Pamela Bellari e Matilde Bellatalla.

Nella foto, Matilde Bellatalla ePamela Bellari