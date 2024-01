Tennistavolo Domani alle 17,30 big match al palazzetto L’Apuania di Volpi rinnova il duello contro il Messina

Torna ai tavoli dopo la pausa per le qualifcazioni olimpiche, la squadra della Apuania Tennistavolo impegnata nel campionato di A1. In calendario c’è la partitissima con il Messina (lunedì pomeriggio, ore 17.30, palazzetto di Avenza, porte socchiuse) valida per la seconda di ritorno. Dopo l’inaspettata sconfitta in casa dei neopromossi mantovani della Bagnolese per 4-1 (complici le molte assenze), che è costata anche l’imbattibilità che durava dal maggio 2022, i carraresi sono chiamati a un pronto riscatto. In riva al Mincio l’Apuania ha perso l’imbattibilità ma non la testa della classifica dove mantiene sempre un punto di vantaggio sul Messina. E proprio la partita di domani offre l’occasione ai gialloazzurri di allungare nuovamente in classifica, seppure i siciliani siano l’avversario da battere delle ultime stagioni, quelli che hanno conteso alla squadra del ds Claudio Volpi (nella foto) scudetti, Coppe Italia e Supercoppe, anche se poi il bilancio complessivo è nettamente a favore degli apuani. Carrara si presenta all’appuntamento con 11 punti (7 incontri, 5 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta) mentre Messina di punti ne ha 10 ed è imbattuto (7 incontri, 3 vittorie, 4 pareggio, nessuna sconfitta). La gara di andata è finita 3-3.

La classifica: Apuania Carrara 11; Messina 10; Cagliari e Norbello Oristano 9; Bagnolese Mantova 7; Prato e Napoli 2.

ma.mu.