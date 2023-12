Tennistavolo. Giara alla pausa col titolo d’inverno in serie C1

Il girone di andata della serie C1 di tennistavolo, per la Giara Assicurazioni, termina con

una sorpresa davvero inaspettata: il primo posto della squadra “A”, che nel girone H, grazie al sofferto ed esaltante 5-4 casalingo nello scontro diretto con la Villa d’oro Modena (oltre cinque ore di battaglia), va alla pausa con il titolo, platonico ma significativo, di

campione d’inverno, peraltro detenuto in solitudine. Per il Tennistavolo Ferrara si è trattato dell’unico successo di un fine settimana che per il

resto ha riservato solo brutte notizie, ma il sussulto instillato nell’ambiente dal quartetto

Gallerani-Sani-Antonucci-Caravita è stato di quelli importanti. Nel match-fiume con i

modenesi, peraltro, è andata in scena una vera e propria altalena di emozioni, che alla fine

ha reso la vittoria ancora più bella: estensi prima avanti 2-0, poi ripresi e superati (2-3),

nuovamente in vantaggio (4-3), ancora raggiunti (4-4) e infine vincenti grazie al punto

d’oro di Sani sul quotato Roncaccioli, battuto all’ultimo respiro del quinto set a riprova di

una partita davvero infinita. Capitan Gallerani ha confermato di essere un trascinatore e di valere ampiamente la terza categoria, siglando due punti; Sani, nonostante il poco allenamento, ha fatto altrettanto arrivando al 67% di successi in campionato; Antonucci,

infine, con la fondamentale vittoria su Roncaccioli nel sesto incontro, ha riaperto una gara che sul 2-3 per gli ospiti rischiava di complicarsi.