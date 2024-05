Tennistavolo: ha chiuso con tre ko dopo essere arrivata terza nella stagione regolare. in luce Krisztina Nagy. Solo sconfitte per l’Apuania femminile nei playoff. Ma l’obiettivo è stato centrato

Si chiude con tre sconfitte la stagione della squadra femminile della Apuania Tennistavolo che sul campo neutro di Terni ha partecipato all’ultimo concentramento valido per i playoff della serie A2. Arrivate terze nella stagione regolare, le carraresi sono state chiamate a disputare i playoff perché le prime due società classificate, avendo già una squadra femminile in A1, non avrebbero potuto salire di categoria. La squadra gialloazzurra ha perso la prima gara contro Torino Eurologistica per 4-1 con l’unico punto carrarese firmato da Krisztina Nagy (3-0, 1-3), nessun punto per Matilde Bellatalla (0-3) e per Pamela Bellari (1-3, 0-3). Nel secondo incontro le carraresi hanno perso contro le mantovane della Bagnolese ancora per 4-1: per l’Apuania l’unico punto è ancora di Krisztina Nagy (3-1), nessun punto per Matilde Bellatalla (0-3, 0-3) e per Pamela Bellari (0-3, 0-3). La terza sconfitta è arrivata con le baresi dell’Ennio Cristofaro per 4-2. I punti apuani sono ancora di Krisztina Nagy (3-0 e 3-1), a secco Pamela Bellari (0-3, 0-3) e Matilde Bellatalla (0-3, 0-3). La classifica del girone all’italiana: Bagnolese Mantova 6 punti; Torino Eurologistica 4; Ennio Cristofaro Bari 2; Apuania Carrara 0. In virtù del regolamento che prevedeva la promozione in A1 per la prima classificata, a salire di categoria sono le lombarde che così nella massima serie affiancano i colleghi maschi che già erano saliti in A1 nella passata stagione. Per l’Apuania si chiude una stagione dove l’obiettivo salvezza era già stato raggiunto da tempo.

ma.mu.