Tennistavolo. Il Circolo Prato 2010 a Messina. Mettere nel sacco punti salvezza

Il Circolo Prato 2010 torna in campo domani con l’obiettivo di dare un seguito al bel pareggio ottenuto con la Bagnolese alla prima del girone di ritorno. I pratesi saranno impegnati in trasferta a Messina (ore 14,30 Villa Dante).

Nelle ultime stagioni la formazione messinese ha lottato per il titolo tricolore con l’Apuania Carrara ma ora i siciliani hanno accusato qualche battuta a vuoto e si trovano al terzultimo posto in classifica con sei punti. La rosa è comunque composta da giocatori di valore come Stoyanov, il moldavo Ursu e gli italiani Giovannetti, Amato e Dal Dosso.

La formazione pratese si presenterà senza i propri stranieri (il greco Panagiotis e i russi Skachkov e Atermenco), con il terzetto composto da Giacomo Allegranza, il veterano Fatai e l’allenatore Csaba Kun.

"Schiereremo i nostri giocatori stranieri nelle sfide casalinghe con i diretti concorrenti per la salvezza – commenta il vice presidente La Rocca – l’obiettivo è far crescere il nostro giovane Allegranza. Ci giocheremo la permanenza in A1 nelle prossime gare casalinghe con Cagliari, Norbello e Servigliano".

Massimiliano Martini