Tennistavolo: il punto. Incas in chiaroscuro. Bene ancora la "B»

L’Incas Caffè Tennistavolo Lucca ha registrato cinque vittorie su nove gare disputate: un bilancio pressochè positivo nella nona giornata che vede ancora una volta le serie nazionali lottare per conquistare punti fondamentali ai fini delle classifiche.

La serie "B1", girone "C", di Di Fiore (2), Torres (2) e Zuanigh (1) ha, infatti, strappato la vittoria all’ultimo scontro al Cus Camerino, dopo un avvincente match terminato 5-4 in favore dei lucchesi. Stesso combattuto risultato anche per la serie "B2" (girone "E") di Costantinescu (2), Bemi (2) e Cerquiglini (1) che non hanno ceduto ai sardi del Muravera (5-4 in favore dei rossoneri). Nelle serie regionali, invece, gli atleti della serie "C2" hanno concluso la nona giornata con una vittoria e una sconfitta: nel girone "A" Lucca perde di misura (4-5) contro Forte dei Marmi; nel girone "B" vittoria netta (5-1) di Niccoletti, Galli e Madrigali ai danni del Ciatt Prato "A". Nessuna vittoria dalla serie "D2", dove le tre squadre dei girone "A", "B" e "C" perdono, rispettivamente: 2-5 contro Carrara, 4-5 contro San Miniato e 4-5 contro Ciatt Prato "B".

In serie "D3", invece, risultati soddisfacenti per le due squadre lucchesi: nel girone "A" Valbuena, Maggio e Viani superano senza difficoltà l’Acsi Pisa (5-0 per Lucca); nel girone "B" Nieri, Chicca e Carmassi vincono per 5-3 contro il Popolo Valdinievole.