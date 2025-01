Tennistavolo - Il punto. Inizio in chiaroscuro

Non è iniziato nel migliore dei modi il girone di ritorno per le formazioni nazionali e regionali del Tennistavolo Lucca che hanno collezionato 6 vittorie e 7 sconfitte. Le tre formazioni nazionali non riescono ad imporsi. Nel girone "B" di "A2": i rossoneri perdono 4-0 a Torre del Greco; nel girone "C" di "B1" escono sconfitti 5-1 contro il Ciatt Prato. Ko 5-2 il team del girone "I" di "C1" con l’Apuania Carrara. Perde in casa, nel girone "B", la "C2", 1-5 contro l’Aics Sestese "A". Arriva, invece, la prima vittoria dal girone "A" della "D1", dove Cattani con 2 punti, Ciacchini (2) e Ricci (1), battono 5-1 il Forte dei Marmi.

Anche dai gironi "A" e "B" della serie "D2" i risultati sono positivi. Nel girone "A" Ercolini, autore di due punti, Riccomini (2) e Simi (1), battono 6-1 il Forte dei Marmi, con il sesto punto conquistato nel doppio, vinto dalla coppia Ercolini-Riccomini. Nel girone "B", con una doppietta di Rossi e una di Chicca, Lucca supera di misura 4-3 l’"Aics" Pisa.

Pesante sconfitta (7-0) nel girone "C" sempre della "D2", contro Altopascio. Due successi arrivano dalla serie "D3", dove, nel girone "A" Del Greco (2), Carmassi (1), Martinucci (1) e Dionisi firmano il 4-3 contro il Forte dei Marmi. Nel girone "B", sempre con lo stesso punteggio superato Pontremoli grazie ai due punti di Ercolini e Suppo, conquistando, così, anche la prima posizione della classifica davanti ai compagni del Lucca "A".

Ripresi anche i campionati della serie "C" femminile che hanno, quindi, disputato, nel terzo concentramento, la quinta e sesta giornata di campionato. Barsotti, Carmassi e Stefani, nel girone "A", hanno, prima vinto con un netto 5-0 contro la Polisportiva Casa Culturale San Miniato e, poi, ceduto 2-3 con il Cascina "A". Nel girone "B", invece, Mori e Caroli hanno disputato una sola partita, persa di misura 2-3 contro il Ciatt Prato; nel secondo turno hanno riposato.

Alessia Lombardi