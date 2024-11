Tennistavolo In A1 sfida inedita per l’Apuania: "Vietato sottovalutare la matricola Servigliano"

Partita inedita per l’Apuania Tennistavolo che questo pomeriggio (ore 17) fa visita ai neo promossi marchigiani del Servigliano per la quinta giornata del campionato nazionale di A1. L’incontro oppone due squadre in salute (i locali hanno fin qui raccolto 4 punti, mentre gli ospiti (6 punti), dopo la battuta a vuoto iniziale, hanno inanellato tre successi consecutivi.

"E’ una squadra forte, con un parco giocatori importante" scrive la società gialloazzurra in una nota. Il Servigliano gioca con l’ungherese Adam Szudi, il giovane emergente italiano Danilo Faso, il bielorusso Aleksandr Khanin e il giovane giapponese Ryuusei Kawakami. Carrara risponde con il croato Tomislav Pucar, il portoghese Joao Monteiro, l’italiano Matteo Mutti e il naturalizzato italiano Mihai Bobocica. "Ci attende un incontro non semplice per il valore degli avversari – dice il presidente Guglielmo Bellotti – molti fattori possono incidere e tutto può accadere. Per vincere l’incontro dovremo giocare al meglio, ma con Messina abbiamo dimostrato di avere ottime potenzialità".

La classifica: Cagliari 8; Carrara 6; Sassari 5; Servigliano e Bagnolese 4; Prato 3; Messina 2; Norbello 0.

ma.mu.