Tennistavolo In Serie A1. Apuania scommette su Matteo Mutti. Confermato Bobocica

Sono Mihai Razvan Bobocica e Matteo Mutti (nella foto), i primi nomi ufficiali della Apuania Tennistavolo per il prossimo campionato di A1. La società del presidente Gugliemo Bellotti ha sciolto la riserva e ha comunicato le prime conferme. Classe 1986, rumeno naturalizzato italiano, Bobocica è campione d’Italia assoluto, numero uno del ranking nazionale e vestirà la maglia gialloazzurra per l’ottava stagione. Dal 2013 al 2024 Bobocica ha giocato o con la squadra carrarese o all’estero. Classe 2000, Matteo Mutti è invece la novità: è il numero tre delle classifiche nazionali e il numero 121 delle classifiche mondiali, un atleta giovane al quale guarda con interesse tutto il tennistavolo italiano. In passato il fratello Leonardo ha indossato la maglia gialloazzurra.

"Sono molto contento della conferma di Mihai e dell’arrivo di Matteo – dice il presidente Guglielmo Bellotti –. Da anni Bobocica è un punto di riferimento importante e sono contento che abbia deciso di rimanere con noi; mentre a mio avviso, l’arrivo di Mutti ci concede una freccia in più e rende la nostra squadra più imprevedibile, meno scontata, avremo cioè valide alternative da poter valutare di volta in volta". Resta l’attesa per conoscere i nomi dei giocatori che completeranno la squadra che difenderà lo scudetto.

ma.mu.