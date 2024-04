Tennistavolo. Incas Villaggio in "A2». Promozione storica

Un traguardo che sembrava lontano, irraggiungibile. E che, invece, è arrivato, catapultando la società rossonera dell’Incas Caffè Villaggio nel più magico dei momenti: per la prima volta nella storia del club arriva una promozione diretta in serie "A2", dopo la meritata vittoria del campionato di serie "B1". Protagonisti assoluti (foto) gli atleti Nicola Di Fiore (nonché allenatore del settore giovanile e degli adulti della società), il veterano Alessio Zuanigh, il giovane promettente lucchese Oliver Mankowski e lo spagnolo Armando Daniel Torres che ha contribuito in alcune partite di campionato. Condotto in modo pressoché perfetto, con sole due sconfitte e l’importante vittoria nello scontro diretto nella penultima giornata.

Anche l’ultima partita risultava decisiva e la vittoria era d’obbligo per non farsi raggiungere dai carrarini in seconda posizione: con un bel 5- 1 ai danni dell’UPR Montemarciano, i lucchesi hanno centrato l’obiettivo più ambizioso. Non meno importante è stato il lavoro svolto dietro le quinte dal presidente e dalla società nella sua interezza che riflette tutti i successi ottenuti in questa favorevole stagione: oltre alla promozione in "A2" anche la "B2" nazionale, con una giornata di anticipo ha conquistato la promozione in "B1" (Bemi, Cerquiglini, Costantinescu e Falchi) che hanno concluso battendo 5-4 l’AICS Sestese.

Altro ottimo risultato dall’imbattuta "C2 - C" che conclude vincendo 5-2 contro l’AICS Sestese e aspetta i play-off per la promozione in "C1" nazionale. Così come la "C2-A", ma per i play-out (chiusura con ko contro il Costa degli Etruschi 5-2).

In breve le altre. In "D1-B", vittoria per 5-3 ai danni dei pisani del "Pulcini"; "D2-A" vince 5-1 con l’Acsi Pisa. "D2-B" perde 3-5 contro Acsi Pisa "B". Grandi successi in "D3": nel girone "A" ai danni dell’Acsi Pisa (5-1) che rimarca la vittoria del campionato, già conquistata; nel girone "C" vittoria decisiva 5-2 sul Valdinievole, staccando il Ciatt Prato, rivale diretto per la prima posizione e promozione in serie "D2".