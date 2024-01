TENNISTAVOLO. La Maior di Maida è d’oro con Binucci

Al torneo giovanile di San Felice sul Panaro la Maior del presidente Maida, seguita nell’occasione dal tecnico Alessandro Casini, fa incetta di modi.

Oro per Alessandro Binucci che trionfa tra gi under 13 e, sempre in campo maschile, è di bronzo Denis Guastadini tra gli under 15. In campo femminile, seconda piazza, tra le under 19, per Cloe Cerè.

Da non sottovalutare l’impegno e l’agonismo degli altri ragazzi della Maior impegnati in questa trasferta nel Modenese, ovvero Salicetti, Carboni e Mastrovalerio.

Nel folto vivaio del centro giovanile Maior vi sono tanti ragazzini che procedono speditamente all’apprendimento della tecnica pongistica seguiti dall’attento e competente occhio di Casini che con grande passione si dedica pienamente a loro.