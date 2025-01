Tennistavolo: la serie C1 parla carrarese. Apuania al primo e al secondo posto con le sue 2 squadre

Parla carrarese il girone I del campionato nazionale di C1 di tennistavolo. Dopo nove turni (ma le due squadre hanno giocato anche l’anticipo del derby di ritorno valido per la sesta giornata), le due formazioni della Apuania Tennistavolo (A e B) sono al primo e secondo posto della classifica, avendo vinto rispettivamente 2-5 a Pisa e 4-5 a Cascina.

Per la formazione A, tre punti sono firmati da Soto Miguel Molina (0-3, 0-3, 0-3), uno da Lorenzo Cammarano (3-0, 0-3), uno da Emanuele Falchi (3-1, 0-3). Il conto dei set è di 6-16, quello dei punti 148-221.

Per la formazione B tre punti sono firmati da Luca Della Rosa (0-3, 1-3, 1-3), due da Krisztina Nagy (3-2, 0-3, 3-2), uno da Alessandro Romano (3-2, 1-3), nessun punto per Stefano Di Rienzo (3-2). I set sono 15-23 per i gialloazzurri, i punti 334-376.

Classifica: Apuania Carrara A 18 punti; Apuania Carrara B e Livorno 12; Physis Casciana e Lucca 10; Pulcini Cascina 6; La Spezia e Pisa 4. La formula prevede la promozione in B2 per la prima.

ma.mu.