Tennistavolo. Lorenzo Blasi secondo all’Open di Sermide

Buoni risultati, per la Giara Assicurazioni, nei tornei di tennistavolo disputati nello scorso fine settimana. A Sermide, nell’Open interregionale over 1500 (sessanta iscritti), Lorenzo Blasi (nella foto) ha conquistato il secondo posto dopo un bellissimo percorso che lo ha visto superare il girone iniziale per poi inanellare ben cinque successi consecutivi nel tabellone a eliminazione diretta, prima di cedere nettamente in finale, sia per la stanchezza sia per l’ostico gioco dell’avversario, al romagnolo Ragazzini (Everping Cesenatico).

Di rilievo, per il diciottenne ferrarese, le quattro vittorie al quinto set ottenute nella fase decisiva del torneo, prima contro i lombardi Farinato e Marizzoni e poi, in rapida successione e in rimonta, sulla testa di serie n. 5 Scaglioni (TT Sermide) e, in semifinale, sulla testa di serie n. 1 Berardi (Acli Lugo), contro il quale Blasi ha recuperato addirittura da 0-2. Il secondo posto conquistato a Sermide consentirà all’atleta della Giara Assicurazioni un sensibile salto nelle prossime classifiche nazionali individuali.

Sempre nel torneo over 1500 di Sermide, di rilievo anche i quarti di finale brillantemente raggiunti da Gianfabrizio Musacchia, che si è arreso a Delama dopo quattro vittorie consecutive, tutte colte in maniera piuttosto netta. Enrico Mugellini, invece, ha chiuso nei trentaduesimi di finale.

Ancora a Sermide, ma nel torneo over 4000, si è distinto anche Matteo Mordenti, che su un totale di 78 partecipanti ha chiuso nei primi otto, vincendo a punteggio pieno il suo girone iniziale e superando, poi, tre turni nel tabellone a eliminazione diretta, dove negli ottavi di finale ha saputo imporsi in cinque set anche su Polloni (TT Sermide), prima testa di serie ed ex-atleta della Giara Assicurazioni. Mordenti ha ceduto solo a Vittoria Carafoli, poi vincitrice del torneo.

Nella stessa prova, Filippo Pagliarini ha terminato la sua corsa nei primi sedici, mentre il giovane Menini si è fermato nei trentaduesimi. Nel torneo over 2000, infine, ancora Mugellini è stato eliminato nei sedicesimi di finale, mentre nel torneo over 3000 Simone Tumiati ha chiuso nei trentaduesimi.