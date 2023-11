Tennistavolo Luci e ombre sui team regionali. In Serie D1 l’Apuania “polverizza“ il Vada. Sconfitte in C2 e D2

Poteva andare meglio (due sconfitte e una vittoria) la terza giornata di campionato, per le squadre della Apuania Tennistavolo che partecipano ai campionati regionali.

In Serie C2, girone A, carraresi sconfitti con tanto rammarico (stavano conducendo per 2-4) per 5-4 a Vada, nel livornese, dove non sono bastati i due punti di Alessandro Romano e un punto a testa di Marco Campanini e Masaaki Tachi (nella foto). La classifica: Costa degli Etruschi, Cascina e Grosseto 6; Forte dei Marmi 4; Apuania Carrara e Viareggio 2; Livorno e Lucca 0. Le prime due vanno ai playoff, la penultima disputa i playout, l’ultima retrocede direttamente.

In Seie D1, girone A, vittoria per 0-5 sempre a Vada. Temuta alla vigilia per l’esperienza degli avversari, sul campo i carraresi si sono espressi al meglio e i cinque punti sono firmati da Giacomo Betti (2) e da Leonardo Ruocco, Matilde Bellatalla e Pamela Bellari (uno ciascuno). La classifica: Apuania Carrara 6; Livorno, Pisa, Cascina e Forte dei Marmi 4; Volterra 2; Viareggio e Costa degli Etruschi 0. La prima è promossa in C2, la penultima va ai play out, l’ultima retrocede direttamente.

In Serie D2, girone A, prima sconfitta stagionale per l’Apuania che cade a Forte dei Marmi per 5-3: due i punti di Guglielmo Bellotti, uno di Paolo Botti e nessun punto per Mario Bencini, in giornata negativa.

ma.mu.