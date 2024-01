TENNISTAVOLO, maior ko. Derby alla Fortitudo di Roveri e Zerbini

Derby di tennistavolo, nel campionato di serie C1 girone G. Si gioca in casa della Fortitudo di Franco Andriani e, dall’altra parte del campo, l’Asd Maior.

Finisce con i padroni di casa che si impongono per 5-4, grazie alle prestazioni di Roveri, Zerbini e Stefanelli. I tre giovani di talento della Sg hanno la meglio sul francese Yanick e su Salicetti, punti di forza della Maior. Una Maior alla quale non basta il talento di Alessandro Casini che vince tutti e tre le gare che lo vedono protagonista.

La Maior, nel frattempo, continua la sua attività di corsi per giovani e adulti nella palestra di Castel Maggiore in via Gramsci 175 e, a Bologna, in via Emilia Ponente 120.