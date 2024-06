Tennistavolo Nel campionato regionale di D2. L’Apuania chiude al terzo posto. Bilancio positivo

E’ finito con un onorevole terzo posto il campionato regionale di D2 dell’Apuania Tennistavolo. I gialloazzurri hanno chiuso le 12 giornate del torneo con 12 punti, ottenuti con 6 vittorie e 6 sconfitte (50 partite vinte e 38 perse, 180 set vinti e 160 persi, 3119 i punti realizzati e 2991 quelli subiti). La squadra è composta da Guglielmo Bellotti (15 parttite, 11 vittorie e 4 sconfitte, 73,3% di successi), Matteo Garbini (24 partite, 17 vittorie e 7 sconfitte, 70,8% di successi), Paolo Botti (20 partite, 11 vittorie e 9 sconfitte, 55% di successi), Mario Bencini (19 partite, 10 vittorie e 9 sconfitte, 52,6% di successi), Arianna Ussi (4 partite, 1 vittoria e 3 sconfitte, 25% di successi), Emiliano Bernbardini (2 partite, nessuna vittoria e 2 sconfitte), Omar Breighege (4 partite, nessuna vitttoria e 4 sconfitte).

La classifica finale ha visto chiudere in testa il Forte dei Marmi 2008 con 18 punti (promosso in D1), seguito da Pisa 14; Apuania Carrara e Lucca 12 (ma con i carraresi davanti in virtù del 2-0 negli scontri diretti); Viareggio e Cascina 10; Forte dei Marmi Sottopoggio Lucca 8.

