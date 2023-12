Tennistavolo Oggi al PalAvenza (ore 17,30). Apuania, sfida secca contro il Messina. In palio la Supercoppa

Apuania Tennistavolo nuovamente ai tavoli questo pomeriggio (palazzetto di Avenza, ore 17.30, porte socchiuse) per la Supercoppa, un confronto riservato alla vincitrice dello scudetto e alla vincitrice della Coppa Italia. A contendersi il trofeo ci sono i carraresi (vincitori dello scudetto) e il Messina, finalista di Coppa Italia (vinta sempre dai carraresi). La formula prevede una gara secca in casa della vincitrice del tricolore, tre giocatori per parte con la disputa di un massimo di nove singolari su due tavoli in contemporanea (quando una delle due squadre raggiunge il quarto punto, l’incontro prosegue su un tavolo solo). Nell’albo storico delle cinque edizioni disputate (la Supercoppa è stata introdotta nel 2018) le vittorie dell’Apuania sono due (2021 e 2022).

La Supercoppa mette davanti le due squadre che da anni stanno esprimendo il miglior tennistavolo del campionato e che nelle ultime stagioni si sono contese scudetti, coppe Italia e Supercoppe (con una sfida anche in Europe Cup), con un bilancio complessivo che arride agli apuani. Quest’anno in campionato è stato 3-3 a Messina. I carraresi affrontano il match con Mihai Bobocica, Andrej Gacina, Lubomir Pistej (nella foto) Tomislav Pucar e Andrea Puppo. Il Messina risponde con Antonino Amato, Matteo Mutti, Marco Rech Daldosso, Ivanov Niagol Stoyanov e Tommaso Maria Giovannetti.

ma.mu.