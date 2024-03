Tennistavolo. Reggio non riesce a battere la capolista Il TT Reggio Grissin Bon pareggia 3-3 con la capolista AON Milano in A2, rimanendo a -3 dalla promozione. Spicca la doppietta di Alin Spelbus per Reggio, mentre Milano si basa sull'ottima prova di Mattias Mongiusti. In B1, l'Audax Poviglio vince il derby contro il TT Reggio.