Tennistavolo serie a1. La capolista Carrara è troppo forte: niente da fare per il Circolo Prato 2010

Nel derby toscano della quarta giornata di ritorno di serie A1 maschile, la capolista Apuania Carrara ha dominato per 4-0 Il Circolo Prato 2010, penultimo in graduatoria. La squadra pratese si è presentata con l’organico ridotto e con il tecnico Csaba Kun in versione atleta, che nel primo confronto è stato battuto 3-0 dallo slovacco Lubomir Pistej. "Era una partita fuori dalla nostra portata - spiega il tecnico pratese Csaba Kun - e ho avuto l’onore di poter giocare. Mi diverto sempre, ma sappiamo bene che non è facile stare a questi livelli. Nella prossima gara cercheremo di conquistare un risultato positivo". Nella seconda sfida Andrea Puppo non ha concesso set al russo Taras Merzlikin. Mihai Bobocica, fresco campione italiano assoluto per la settima volta in carriera, non ha poi faticato contro Alessandro Baciocchi, che si è ritirato per infortunio. Pistej si è aggiudicato tre parziali agevolmente, anche se in mezzo Merzlikin era riuscito ad accorciare le distanze.

A tre giornate dalla fine della stagione regolare la squadra pratese deve difendere i due punti di vantaggio su Sant’Espedito Napoli, che in questa giornata riposava. Nel prossimo turno, domenica 7 aprile, i pratesi affronteranno in casa la Bagnolese; venerdì 12 aprile saranno in trasferta a Messina e domenica 21 aprile chiuderanno in casa con Marcozzi Cagliari. In classifica l’Apuania Carrara conduce con 18 punti, davanti a Top Spin Messina con 11, Marcozzi Cagliari e Tennistavolo Norbello con 9, Polisportiva Bagnolese con 7, Circolo Prato 2010 con 4 e Sant’Espedito Napoli con 2.

L. M.