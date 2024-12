Tennistavolo Serie A1. L’Apuania incrocia la matricola Sassari. Vietate distrazioni

Ultimo appuntamento dell’anno per la squadra di A1 della Apuania Tennistavolo che questo pomeriggio (palazzetto di Avenza, ore 18,30, porte scorrevoli) ospita il Sassari per la settima e ultima giornata di andata del massimo campionato nazionale. Dopo aver perso la gara di apertura a Cagliari, i gialloazzurri hanno inanellato una serie di cinque successi consecutivi che li hanno riposizionati in testa alla classifica, a pari punti con i sardi che però, almeno per il momento, hanno il vantaggio dello scontro diretto e una partita in meno che recuperano in queste ore. Il neopromosso Sassari è una squadra da affrontare con cautela: in classifica ha nove punti (solo uno in meno dei carraresi) e nei sei incontri disputati ha ottenuto quattro vittorie, un pareggio e una sola sconfitta. Arrivati al giro di boa, sembra che quest’anno lo scudetto sarà un discorso per tre, con l’Apuania che dovrà difenderlo proprio contro le due squadre sarde.

La classifica: Cagliari e Apuania Carrara 10 punti; Sassari 9; Bagnolese Mantova 5; Servigliano Macerata e Norbello Oristano 4; Messina e Prato 3.

ma.mu.