Tennistavolo Serie A1: un match da vincere. Apuania in campo dopo un mese di stop in casa del Norbello

Torna ai tavoli dopo la lunga pausa (non giocava dal 5 ottobre), la squadra di serie A1 della Apuania Tennistavolo che oggi (ore 17) fa visita al Norbello Oristano per la terza di andata del massimo campionato nazionale. Dopo la sconfitta nella gara di esordio (4-2 a Cagliari), i gialloazzurri si sono subito rifatti in terra mantovana, a spese della Bagnolese (1-4), e oggi sono chiamati a una conferma in Sardegna per non perdere contatto con la capolista Cagliari che nell’anticipo ha già vinto sul Prato, mantenendo imbattibilità e testa della classifica. Dopo due giornate (tutte giocate fuori casa per ovviare alla indisponibilità del palazzetto di Avenza) i carraresi del ds Claudio Volpi (nella foto) sono nel gruppone di sei squadre tutte a quota due punti, mentre il Norbello è ancora fermo al palo, avendo perso 1-4 con Sassari mentre deve recuperare la gara con i marchigiani del Servigliano. L’Apuania è campione italiano in carica e deve difendere lo scudetto. La formula prevede due semifinali per le prime quattro squadre classificate e le vincenti si giocheranno lo scudetto in finale, con gara di andata in casa della squadra con peggiore classifica della fase a girone e con ritorno ed eventuale incontro di spareggio sul campo della squadra con miglior classifica della fase a girone.

ma.mu.