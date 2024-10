Tennistavolo Serie B2: 5-3 a Mazzano (Brescia). L’Apuania parte bene vincendo in casa del Marco Polo

Avvio spumeggiante per la formazione della Apuania Tennistavolo nel campionato nazionale di B2, girone D. Nella prima giornata della nuova stagione, i gialloazzurri si impongono in trasferta sul Marco Polo di Mazzano (Brescia) per 5-3. I carraresi hanno un avvio difficoltoso con Edoardo Cremente che si fa superare con un secco 3-0 (11-8, 12-10, 11-7) da Xuelan Wang, ma per i lombardi è l’unico momento di vantaggio perchè gli apuani prima recuperano e poi passano a condurre: Matteo Petriccioli rimette l’incontro in parità avendo la meglio su Gabriele Lancini per 3-1 (11-9, 11-4, 9-11, 11-6). Poi ci pensa il neo acquisto Daniel Ruben Gaybakyan (nella foto) che, ancora con un 3-1 (11-7, 11-9, 9-11, 12-10) supera Niksa Martinovic; mentre è ancora Petriccioli ad allungare sui bresciani superando la resistenza di Wang per 3-2 (11-9, 11-7, 11-13, 10-12, 11-7) dopo essere andato sullo 0-2. I locali non ci stanno e con Martinovic accorciano le distanze sul 2-3 grazie al successo su Cremente per 3-0 (11-8, 11-5, 11-8). Ma Gaybakyan concede poco a Lancini che supera per 3-0 (11-6, 11-5, 12-10). I lombardi hanno ancora la forza per reagire con Martinovic che batte Petriccioli 3-1 (4-11, 11-7, 11-8, 11-4). A porre fine alla contesa molto combattuta ci pensa ancora Gaybakyan che vince contro Wang per 3-1 (11-7, 11-5, 4-11, 11-9).

ma.mu.