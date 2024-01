Tennistavolo. Tre medaglie per la Ragazzini

È di tre medaglie il bottino conquistato da Carlotta Ragazzini agli Egypt Para Open, gara internazionale di tennis tavolo che ha inaugurato la stagione agonistica che si concluderà a settembre con le Paralimpiadi di Parigi. La faentina ha vinto l’argento nella classe 3 del singolo e nel doppio, e l’oro nel doppio misto. Nel doppio femminile di classe WD10, Ragazzini e la coreana Lee Mi Gyu in semifinale hanno battuto per 3-0 (13-11, 14-12, 11-6) le turche Irem Oluk e Nergiz Altintas, mentre in finale hanno perso per 3-0 (1-11, 10-12, 8-11) contro le indiane Bhavina HasmukhBhai Patel e Sonalben Manubhai Patel: contro quest’ultima Carlotta era stata sconfitta nella finale del singolo. Nel doppio misto di classe XD4, invece, Ragazzini e il coreano Kim Hakjin hanno vinto l’oro superando per 3-0 (11-9, 11-1, 11-3) i sauditi Munahi Bin Libdah e Zahra Al Tala in semifinale e in finale per 3-0 (11-5, 13-11, 11-7) i coreani Park Sung Joo e Lee Mi Gyu, già sconfitti nel girone 2-3.