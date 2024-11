Tennistavolo. Tre netti successi nella C2 femminile

Lo scorso fine settimana pongistico è stato dedicato ai recuperi delle gare rimandate per l’allerta meteo di ottobre e la partenza dei campionati femminili a squadre. Eccellente l’avvio di stagione della formazione femminile villadoriana, che ha inaugurato il campionato regionale di C2 con tre netti successi: il primo su Rimini per 4-1, poi contro Poviglio per 5-0 e infine sempre per 4-1 contro Parma, grazie alle ottime prestazioni delle giovanissime Elena Ferretti (in foto, al momento imbattuta) ed Elena Gabbi. In C2 maschile, importante successo della Ts Villa D’Oro a Poviglio per 5-4, con tre centri dell’under 19 Davide Monari. In D1, l’Upm ha perso di misura per 5-4 contro il Cadelbosco, scivolando così all’ultimo posto in classifica.