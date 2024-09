Tennistavolo Una vittoria e un pareggio. A2, buona la prima per le ragazze dell’Apuania

Buona partenza per la squadra femminile della Apuania Tennistavolo nel campionato di A2, girone C. Nel primo concentramento della stagione di Bagnolo San Vito (Mantova), la formazione carrarese batte 4-0 le genovesi dell’Athletic Club e pareggia 3-3 con le cagliaritane del Muravera B. Con le liguri le gialloazzurre partono subito forte con Timea Csilla Peterman Varga che batte Zoya Suprunova 3-1 (6-11, 11-4, 11-8, 11-7). A portare Carrara sul 2-0 ci pensa Krisztina Nagy (nella foto) che supera 3-0 (11-8, 11-6, 11-1) Sonia Colla. E anche Pamela Bellari s’impone su Joanna Marie Mirisola con un altro 3-0 (11-9, 11-6, 11-5). Gara tutta in discesa: il punto del successo è firmato ancora da Krisztina Nagy che batte Zoya Suprunova 3-1 (12-14, 11-9, 11-7, 11-8). Il bis non riesce contro le sarde: Matilde Bellatalla è sconfitta 0-3 da Ainhoa Cristobal per 0-3 (5-11, 9-11, 6-11); recupera subito Nagy che si impone 3-1 (11-6, 11-5, 9-11, 11-4) su Francesca Seu e la Peterman porta in vantaggio le carraresi battendo Sofia Minurri 3-0 (11-8, 11-5, 12-10). Con una forte reazione le isolane ribaltano la situazione: prima Cristobal batte Nagy 2-3 (11-1, 5-11, 10-12, 11-9, 9-11) al termine di una partita tirata, poi Minurri piega Bellatalla 0-3 (9-11, 4-11, 5-11); ma Peterman riesce a imporsi 3-2 (11-9, 7-11, 11-6, 8-11, 11-8) su Seu per il pari definitivo.

ma.mu.