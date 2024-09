Tennistavolo. Villa d’Oro brilla ai tornei open. Arrivano un bronzo e un argento

Con gli Open Nazionali individuali, lo scorso fine settimana, ha ufficialmente preso il via la stagione agonistica 2024-2025, subito con alcuni interessanti risultati per i pongisti modenesi. A Nerviano (Milano) è andato di scena il torneo Assoluto, dove l’Under 21 villadoriano Daniele Rossi (foto) ha ottenuto un buon terzo posto, mostrando di essere pronto per guidare la propria squadra di B1, neo promossa. Nella stessa manifestazione, dopo problemi fisici, si è rivisto in campo anche Federico Bacchelli, uscito al secondo turno del tabellone finale, mentre Michele Bignami è uscito al primo turno della fase finale. Al torneo Open di Sermide, invece, il migliore è stato il veterano Andrea Bertelli che nella categoria Over 5000 ha conquistato un bell’argento. Podio sfiorato per Daniele Arletti, che si è fermato ai quarti di finale.