Tennistavolo. Zerosystem, è un ko che pesa . La Cdr Topsolid può esultare

Luci e ombre per il tennistavolo modenese nello scorso weekend di gare. Grave la sconfitta interna per la Zerosystem contro Padova, diretta concorrente per la salvezza: un tiratissimo 5-4 denso di rammarico. Al contrario la Cdr Topsolid ha centrato il suo primo importante successo stagionale superando per 5-2 Verona grazie ad una fantastica tripletta dell’inossidabile Alessandro Bisi (foto). Turno positivo per le villadoriane di C1: la Cobi Meccanica, in virtù dell’en plein di Roberto Vai, ha confermato la propria leadership del girone espugnando per 5-2 il campo di Reggio Emilia, mentre la Pfm ha finalmente mosso la propria classifica superando Prato per 5-4, in questo caso con tre centri dell’Under 15 Lorenzo Rettighieri. In C2 alla Ts Villa D’Oro non sono bastati i tre punti dell’altro giovane talento rossonero Davide Monari, così Poviglio si è imposta per 5-3. Al contrario, la Cdr Pizzeria Vesuvio ha messo in cascina i primi punti superando per 5-2 Piacenza. Ancora a vuoto le squadre villadoriane di D1, Upm e Stendalto, entrambe, al momento, a zero in classifica.